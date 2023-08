Urheber unbekannt: Woher kommt der Schaum in der Trimosa?

Aufmerksame Spaziergängerinnen und Spaziergänger haben es in den letzten Wochen mehrfach festgestellt: Der Bach aus der Val Trimosa, der entlang der Senda Trimosa durch Trin Mulin fliesst, beim örtlichen Elektrizitätswerk erst in die Turnigla mündet und schliesslich unterhalb von Mulin in den fischhaltigen Flembach übergeht, weist immer wieder Schaumspuren auf. Was steckt hinter diesem Phänomen? Hat der Schaum natürliche Gründe – oder ist es eine Verunreinigung, die ihn entstehen lässt? Und hat er damit möglicherweise Konsequenzen für die Lebewesen und Pflanzen im Bach?