Das sind die Mottos der Glarner Fasnacht

von Hans Speck (Text und Bilder)

Im Rahmen des zweitägigen Glarner Spezialitätenmarktes «Glaris schneugget» wurde am Samstagvormittag punkt 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit mit einem kakofonen Guggen-Feuerwerk mitten in der Stadt lautstark eröffnet. Am Samstagabend verkündeten die Fasnachtsgesellschaften ihre Mottos für die kommenden närrischen Tage an. Ohne Zweifel stehen allen Fasnacht-Verrückten anstrengende Tage bevor.