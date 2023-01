Neue Sesselbahn in St. Moritz mit nostalgischem Touch

Am 7. Dezember startete die Zweier-Sesselbahn in die Wintersaison. Mit einer Länge von 820 Metern und einer Höhendifferenz von 276 Metern können 865 Personen in der Stunde transportiert werden. Das Design der neuen Bahn fällt durch eine spezielle Farbkombination auf: Das Gehänge ist in Schwarz gehalten, die Sesselposter leuchten in «British Racing Green» – ein Türkis. Abgerundet wird das Ganze von goldenen Schriftzügen, ganz im Design vom Luxushotel «Suvretta House», welches sich in unmittelbarer Nähe zur Bahn befindet. «Erste Erfahrungen seit Betriebsaufnahme zeigen, dass die Bahn ein Hingucker ist und Gäste Spass daran haben», so die Mitteilung. (fh)