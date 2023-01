Was passiert mit diesem Nazistein in Chur?

In der Stadt Chur ist in den letzten Jahren nichts passiert, was den Nazistein angeht. Stadtpräsident Urs Marti sagt gegenüber «srf.ch»: «Ich glaube, meine Vorvorgänger haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance verpasst, dieses Denkmal kritisch zu hinterfragen.» So seien irgendwann die Hintergründe des Denkmals nicht mehr erkennbar gewesen.