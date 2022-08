«Mittelalter legt den Flugbetrieb lahm»

Es waren ungewohnte Szenen, die sich am Samstag und Sonntag auf dem Gelände des Molliser Flugplatzes in Glarus Nord abspielten. Unter dem Motto «im Nest der Donnervögel» gastierte dort der Verein Turnei.ch aus Rüti im Zürcher Oberland mit dem «Fantasy- und Mittelalterspektakel». Für den Anlass wurde ein Teil der Piste gesperrt. «Das Mittelalter legt den Flugbetrieb in Mollis damit zumindest teilweise lahm», hiess es dazu auf der Website des Vereins.