Messeveranstalter blicken zuversichtlich in die Zukunft

Die vergangenen zwei Jahre forderten Veranstalterinnen und Veranstalter enorm. Die Ohnmacht aufgrund der Coronapandemie war teilweise gross. Gerade Grossveranstalterinnen konnten in dieser Zeit kaum noch ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Ihre Haupteinnahmequelle fiel durch die Coronamassnahmen weg. Stark betroffen von der Pandemie waren etwa auch Messen. So wurde beispielsweise die Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung Chur (Higa) arg von einer kurzfristigen Absage im Jahr 2020 durchgeschüttelt. Alleine dort betrug der Umsatzverlust rund eine Million Franken (Ausgabe vom 5.