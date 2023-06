Schnittverletzungen nach Streit in Chur

Am Sonntagmittag ist es gegen 12.30 Uhr in Chur an der Engadinstrasse zu einer Messerstecherei gekommen, wie Leserreporter berichteten. Vor Ort im Einsatz waren demnach Ersthelfende sowie Polizei und Ambulanz.

Untersuchungen eingeleitet

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Vorfall auf Anfrage von Radio Südostschweiz. Wie Roman Rüegg von der Kantonspolizei Graubünden erklärt, seien beide Männer verletzt worden, wobei einer Schnittverletzungen erlitten habe. Rüegg ergänzt: «Die Staatsanwaltschaft hat zusammen mit uns Untersuchungen aufgenommen.»

Zweiter Fall innert einer Woche

Zu einem ähnlichen Polizeieinsatz sei es bereits letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Auch in diesem Fall laufen die Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen ist gemäss Rüegg zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.