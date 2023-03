Der Glarner Jass-Olymp hat wieder einen Platz frei

28 Vorrunden stehen den Jasserinnen und Jassern zur Verfügung, um sich für das Finale der 15. Glarner Jassmeisterschaft zu qualifizieren. Am 10. März startet die Qualifikation in der Mensa der Berufsfachschule in Ziegelbrücke, bevor der Turniertross über zahlreiche Restaurants in verschiedenen Glarner Dörfern schliesslich in Glarus Einzug hält: Am 25. März findet im «Schützenhaus» das Finale statt.