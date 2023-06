Geologen legen ihren Fokus auf das Plateau

«Ich bin heute das erste Mal im Dorf. Was ich hier sehe, ist schon eindrücklich», sagte Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Albula/Alvra, am Mittwoch am Fusse des Schuttstroms am Dorfrand von Brienz/Brinzauls. Der Gemeindeführungsstab unter Albertins Leitung hatte zu einem Medienbesuch ins Dorf eingeladen. Gekommen waren gut 30 Medienschaffende aus dem In- und Ausland.