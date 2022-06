Mann beisst Frau – weil sie ihn verliess

Linthgebiet Das waren unschöne Szenen, die sich vor einem Jahr auf einem Parkplatz in Rapperswil-Jona abspielten. Ein Paar führte ein Gespräch über die Beendigung seiner Beziehung. Der Mann vertrug das nicht. Er packte die Frau am Kopf und biss ihr in die Nase. Doch damit nicht genug. Er zog die Frau an den Haaren und stiess sie zu Boden. Dann verpasste er ihr Fusstritte ans Schienbein und Gesäss, wie es in einem Strafbefehl des Untersuchungsamtes Uznach heisst.