Live-Stream auf Youtube vom Fels in Brienz/ Brinzauls

Da nun Phase Rot eingeleitet und das Dorf evakuiert wurde, darf sich nun kein Mensch mehr dem Gebiet nähern. In einer Medienmitteilung heisst es, dass der Gemeindeführrungsstab Albula/Alvra mehrmals von Medienschaffenden angefragt wurde, ob eine Produktion von Livebildern möglich wäre. In Zusammenarbeit mit BlickTV konnte nun eine Livekamera in Brienz/Brinzauls installiert werden. (red)