Letztlich mitschuldig

Mehrere Personen krakeelen in Davos vor jüdischen Gästen «Heil Hitler». Jugendliche bewerfen einen Juden in Zürich mit einem Joghurtbecher. In Bern stampft jemand vor dem Haus einer Jüdin ein drei mal drei Meter grosses Hakenkreuz in den Schnee. «Kein Jude in Schwez» kritzelt jemand an eine Brücke in Basel – die orthografischen Fehler inklusive. Die Beispiele zeigen nur vier von insgesamt knapp 60 antisemitischen Vorfällen, die sich in der Schweiz im vergangenen Jahr ereignet haben. Und da sind Beleidigungen und Hass im Internet noch nicht einmal mitgerechnet.