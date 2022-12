Grosse Betroffenheit am Laaxer Berg nach Tod eines 17-Jährigen

Die Nachricht hat am Dienstag für grosse Betroffenheit in der Destination Flims-Laax-Falera gesorgt: Ein 17-jähriger Bergbahnangestellter ist am Montagnachmittag bei Schmierarbeiten an den Seilsätteln auf der Stütze 2 der Pendelbahn auf den Crap Sogn Gion in den Tod gestürzt. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte, war der Seilbahnmechatroniker-Lehrling gemeinsam mit einem Arbeitskollegen auf dem Mast tätig, als er um 14.30 Uhr vom Laufwerk der bergwärts fahrenden Bahnkabine erfasst und dabei von der mit einem Geländer versehenen Arbeitsplattform gerissen wurde.