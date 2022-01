Laax: Ski-Gondel touchiert Bäume und knallt in Hügel

Weil die Bergbahn in Laax zu viel Gewicht geladen hatte, kam es am Mittwochnachmittag zu einer unangenehmen Situation für die 35 Passagiere an Bord. Das berichtet «blick.ch». Die Gondel habe zunächst diverse Bäume touchiert und sei danach mit einem Hügel zusammengestossen. Wie ein Gondelpassagier gegenüber «blick.ch» berichtete, ist die Gondel nach hinten gekippt und anschliessend gegen den Hügel geknallt. Der Aufprall sei heftig gewesen, sagt er. Als mehrere Passagiere zu Boden gestürzt seien, habe die Bergbahn reagiert und der Gondelführer habe die Fahrt gestoppt. Sie kehrte um und fuhr zurück ins Tal. Bei dem Unglück habe sich eine Frau leicht am Finger verletzt, so der Augenzeuge.

Gemäss «blick.ch» hatte die Gondel Bühnenmaterial für einen Event in Laax geladen. Die Medienstelle Laax hat den Vorfall gegenüber dem Onlineportal bestätigt. Die Untersuchungsstelle Sust sowie die Kantonspolizei Graubünden wussten zum Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels jedoch noch nichts vom Ereignis. (mas)