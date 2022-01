Laax: Frau wird bei Gondelunfall verletzt

35 Passagiere waren am Mittwoch um 14.26 Uhr mit der Luftseilbahn von der Talstation in Laax unterwegs zum Crap Sogn Gion, als an der Gondel angehängte Lasten den Boden touchierten, wie die Medienstelle Laax auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag bestätigte.

Der Gondelführer habe die Gondel sofort gebremst. Einige Passagiere seien gestürzt. Eine Frau habe sich dabei am Finger verletzt. Die Passagiere wurden daraufhin zurück ins Tal transportiert und betreut.

An der Gondel würden immer wieder Lasten angehängt um sie auf den Berg zu transportieren. Es sei also Routine gewesen, schrieb die Medienstelle weiter. Offenbar wog die Last aber diesmal zu viel und prallte nach rund drei Vierteln der Bergfahrt in einen Hügel.

Gondel nicht beschädigt

Die Gondel sei nicht beschädigt worden, da nur die Last den Boden touchierte, hiess es weiter. Die Verantwortlichen hätten den Vorfall umgehend der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) gemeldet. Dort hat man aber bis am Donnerstagvormittag keine Meldung aus Laax erhalten, wie Sascha Kunz, Untersuchungsleiter bei der Sust auf Anfrage sagte. Die Sust werde daher nun selber aktiv und nehme mit dem Unternehmen und der Kantonspolizei Graubünden Kontakt auf.

Bis zum Abschluss der Untersuchungen führt das Seilbahnunternehmen keine Transportfahrten mehr während dem laufenden Betrieb durch. (sda)