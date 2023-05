Phase Rot ausgerufen: In Brienz/Brinzauls gilt ab heute Abend ein absolutes Betretungsverbot

Ab heute Abend 18 Uhr gilt in Brienz/Brinzauls ein absolutes Betretungsverbot, wie die Gemeinde Albula/Alvra am Freitagmittag mitteilt. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ab Samstag tagsüber stundenweise ins Dorf zurückkehren können. Durch den Beginn der Phase Rot sei diese Möglichkeit allerdings nicht mehr gegeben. «Brienz/Brinzauls darf ab Freitag, 18 Uhr bis auf Weiteres nicht mehr betreten werden», heisst es in der Mitteilung.

