Kinderarztpraxis im Kantonsspital Glarus kommt in neue Hände

«Es entspricht nicht der Strategie des Kantonsspitals Glarus, niedergelassene Praxen in Uznach zu betreiben», stellt Stephanie Hackethal, CEO des Kantonsspitals Glarus, fest. Die Anstellung von Hohl als leitende Ärztin Pädiatrie biete aber die einmalige Chance, die ambulante pädiatrische Versorgung in Glarus sicherzustellen. «Da Frau Hohl im Gegenzug die ambulante pädiatrische Versorgung der Region Uznach gleichwohl wichtig ist, hat sich das Kantonsspital Glarus bereit erklärt, die Praxis in Uznach zu übernehmen und vorerst zu betreiben.» Das Kantonsspital Glarus wolle die Praxis in Uznach betreiben, bis eine geeignete Nachfolge sichergestellt oder mit der Region ein Alternativkonzept erarbeitet werden könne. (red)