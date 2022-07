Kaum gleichgeschlechtliche Eheschliessungen in Graubünden

Rund neun Monate nach der Abstimmung zur «Ehe für alle» ist es so weit: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in der Schweiz heiraten – anstatt wie bisher lediglich eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Sie haben somit nun offiziell die gleichen ehelichen Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare. Dem Ja-Wort zwischen queeren, also nicht heterosexuellen Menschen steht also nichts mehr im Wege. Trotzdem wird es in Graubünden in nächster Zeit kaum vorkommen, dass zwei Bräute oder zwei Bräutigame den Ehevertrag unterschreiben.