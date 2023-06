Blocksturz verursacht Sperrung der Malojastrasse

Die Massnahmen im gefährdeten Bereich werden nun erweitert, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Georadar solle in den nächsten Wochen und Monaten Erkenntnisse dazu liefern, ob beziehungsweise wie sich die Gesteinsmassen am Berg bewege. Ausserdem werde ein Steinschlagradar installiert, der mit einem Ampelsystem auf der Strasse gekoppelt. Voraussichtlich dauern die Bauarbeiten bis Anfang nächster Woche an, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Deshalb bleibe die Strasse bis zur Inbetriebnahme der Massnahmen jeweils nachts gesperrt. (red)