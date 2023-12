Kantonsspital-CEO Stephanie Hackethal investiert lieber in Ausbildungen

Das Kantonsspital Glarus steht aktuell in der Kritik, weil es Stellen abbaut. Schuld ist der Leistungsrückgang, also weniger Patientinnen und Patienten, wie es in einer herausgegebenen Mitteilung heisst. Um bis Ende des Jahres 2025 ein Defizit von 13 Millionen Franken zu vermeiden, plant das Kantonsspital nun die Entlassung von 20 Mitarbeitenden.