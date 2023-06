Mitten in Chur: Messerstecherei an der Engadinstrasse

Am Sonntagmittag ist es laut einem Leserreporter gegen 12.30 Uhr in Chur an der Engadinstrasse zu einer Messerstecherei gekommen. Vor Ort im Einsatz waren gemäss Leserreporter Ersthelfende sowie Polizei und Ambulanz.

Christian Nold vom Mediendienst der Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Engadinstrasse. Eine der beiden Personen sei dabei verletzt worden. Der Mann wurde ins Spital gebracht. (red)