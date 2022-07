Kalkbrand – wenn Steine zum Glühen gebracht werden 

Es ist ausgesprochen warm an diesem Julitag oberhalb des Dorfes Sur En, am Eingang der Val d’Uina. Doch die sommerlichen Temperaturen sind kein Vergleich zur Hitze am Arbeitsort von Jörg Lang. Er steht an der Öffnung eines riesigen Ofens und legt immer wieder Holz ins Feuer. Die Flammen lodern, es knistert und zischt. Es sieht aus, als würde er einen Drachenschlund füttern.