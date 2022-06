Kaiserwetter und beste Stimmung

Die Veranstaltung begann am Freitagabend mit dem geführten Fahrercorso durch Lenzerheide, worauf am Samstag und Sonntag zwei Tage mit Rundfahrten in unterschiedlichen Rennfeldern folgten. Nicht nur am Boden, auch in der Luft wurde es spektakulär: Die halbstündige Flugshow der Patrouille Suisse am Sonntagnachmittag war ein besonderes Highlight, das zu begeistern vermochte, wie es weiter heisst.