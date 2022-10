Jungwolf im Lugnez erlegt

Auf dem Gebiet der Gemeinde Lumnezia hat die kantonale Wildhut am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr einen jungen, weiblichen Wolf in der Nähe einer Siedlung geschossen. Er gehörte zum sogenannten Wannaspitzrudel, welches sich in diesem Frühjahr neu gebildet hatte. Das Bundesamt für Umwelt stimmte dem Abschuss des Jungtiers am 6. September zu, knapp einen Monat, nachdem der Kanton ein Abschussgesuch gestellt hatte.