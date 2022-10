Elf Tage nachdem das Bundesamt für Umwelt dem Abschuss eines Jungwolfes aus dem sogenannten Moesolarudel zustimmte, hat die Bündner Wildhut diesen geschossen. Erlegt wurde das männliche Tier am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr, und zwar auf dem Gemeindegebiet Rheinwald in der Nähe einer Siedlung. Das Rudel frass dabei an einem Schafriss.