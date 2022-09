Jubiläum für die Bündner Talentschmiede der Tourismusbranche

Was haben der Direktor von Schweiz Tourismus, der CEO von Hotelplan Suisse und der Verantwortliche für den Flughafenbetrieb in Kloten gemeinsam? Martin Nydegger, Nicole Pfammatter und Philip Gentsch sind alle drei Absolventen der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden. Pfammatter sagte am Samstag anlässlich des offiziellen Jubiläumsfests über ihre Studienzeit in Samedan sogar: «Das war die beste Zeit meines Lebens.» Und mit dieser Ansicht scheint sie nicht alleine zu sein.