Jubiläum für das Haus der Reise- und Bildungshungrigen

Piz Salecina heisst ein Berg beim Malojapass, dem Übergang vom Engadin in die Val Bregaglia. An seinem Fuss, in Orden Dent, steht ein 300 Jahre altes Bauerngehöft mit dicken Mauern und einem Steindach. Seit 1972 heisst diese Liegenschaft «Salecina». «Ort des organisierten Zufalls», nannte Theo Pinkus das Haus, das er zusammen mit seiner Frau Amalie De Sassi eröffnete. «Errichtung eines Erholungsheimes für Wenigbemittelte und Unterstützungsbedürftige» steht in der Gründungsurkunde der Stiftung Salecina.