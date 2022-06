Je tiefer die Nummer, desto teurer

Eine möglichst tiefe Nummer an einem möglichst teuren Auto. Das ist kein seltener Anblick auf den Strassen. Allerdings haben tiefe Nummern auch ihren Preis. Je tiefer, desto beliebter und teurer. So ging die bisher teuerste einstellige Autonummer des Kantons Graubünden mit einem Betrag von 111’000 Franken an einen Käufer, wie Richard Peretti, stellvertretender Leiter des Strassenverkehrsamts Graubünden, sagt.