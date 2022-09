Jäger sichten neues Wolfsrudel

Am ersten Tag der Bündner Hochjagd haben Jäger in der Nähe von Tinizong im Surses ein neues Wolfsrudel beobachtet. Dies hat das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag mitgeteilt. Zum bislang unbekannten und – wie das Jagdamt schreibt – unauffälligen Rudel gehören mindestens zwei erwachsene Wölfe und vier Jungtiere. Das Rudel wurde nach dem höchsten Berg in der Region auf den Namen Calderasrudel getauft.