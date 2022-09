Jäger beobachtet Wolfswelpen

Im Prättigau gibt es ein neues Wolfsrudel. Es ist das neunte Rudel, das sein Revier auf Kantonsgebiet hat, und das vierte Wolfsrudel, das sich in diesem Jahr in Graubünden gebildet hat. Beobachtet wurde das neue Rudel im Raum Jenaz von einem Jäger, wie das kantonale Amt für Jagd und Fischerei in einer Meldung festhält. Der Waidmann hatte zunächst am Mittwoch einen Wolfswelpen beobachtet. Am Donnerstag sichtete derselbe Jäger dann eine Gruppe von zwei erwachsenen Wölfen und vier Jungtieren. Gemäss Jagdamt wurde das neue Rudel Glattwang getauft.