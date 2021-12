Intensivstation Samedan ist voll

«Unsere Intensivpflegestation ist im Moment komplett ausgelastet», sagte Stephanie Balmer, Direktionsassistentin am Spital Oberengadin, am Dienstag auf Anfrage. Das heisst: Alle sechs Plätze der Intensivpflegestation (IPS) in Samedan sind belegt. Die Hälfte davon mit Covid-19-Erkrankten.