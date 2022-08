Innenstadt in Glarus gesperrt wegen verdächtigem Koffer

Die Meldung von einem herrenlosen Koffer mitten in Glarus hat die Kantonspolizei Glarus am Mittwochabend um 17.30 Uhr erhalten, sagt Mediensprecher Daniel Menzi auf Anfrage der «Glarner Nachrichten». Die Patrouille vor Ort habe daraufhin eine unklare, möglicherweise gefährliche Situation festgestellt. Daraufhin wurde die Innenstadt in Glarus rund um den Rathausplatz abgesperrt und die Feuerwehr zur Sicherung aufgeboten.

Auch wenn der Koffer verdächtig ist: «Eine konkrete Bombendrohung liegt uns nicht vor», sagt Daniel Menzi. Er bittet die Bevölkerung, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und nicht noch zusätzlich vor Ort zu kommen. (red)