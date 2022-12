Darum soll die Blaue Post ihre Fassade behalten

Um dieses «radikale Facelifting» abzuwenden, organisiert der Bündner Heimatschutz (BHS) gemeinsam mit dem Bund Schweizerischer Architektinnen und Architekten (BSA), dem Schweizerischen Werkbund Graubünden (SWB) sowie dem Schweizerischen Architekturmuseum Basel am 17. Januar eine Informationsveranstaltung in Chur. Die Verantwortlichen möchten aufzeigen, inwiefern ein Fassadenerhalt Vorteile bringt in Bezug auf die Baukultur, die Ökologie und die Ökonomie.