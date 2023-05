Die Fischereisaison ist eröffnet

Am Montag ist es wieder so weit: Der Tag der Arbeit ist im Kanton Graubünden zwar kein gesetzlicher Feiertag – und dennoch ist der 1. Mai auch hier ein besonderes Datum. Denn dieser Tag läutet die offizielle Fischereisaison ein, die bei Fliessgewässern bis zum 15. September, bei Seen bis zum 30. Oktober andauert. Den Bündner Fischerinnen und Fischern kommt eine liberale Gesetzgebung zugute: Alle mindestens 14-Jährigen dürfen ihrer Leidenschaft an den meisten Gewässern des Kantons frönen. Voraussetzung ist der Kauf eines Patents. Für Monats- oder Jahrespatente ist eine Ausbildung erforderlich.