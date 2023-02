Fasnachtsvorbereitungen: «Es ist chaotisch, aber das gehört dazu»

Auftakt der Emser Fasnacht ist am Freitagabend, 10. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Sternenmarsch. Darauf folgen am Samstag die traditionellen Schnitzelbänke, wie auf der Webseite der Gemeinde Domat/Ems ersichtlich ist. Am Dienstag geht es für die Jüngsten richtig los: Ab 14 Uhr geht der Kindergarten- und Spielgruppenumzug über die Bühne. Am Dienstagabend gibt es ein Sternenmarsch. Am Donnerstag, nach dem «Morgastraich» um 6 Uhr, ist um Punkt 14.14 Uhr der grosse Moment für die Schülerinnen und Schüler und Vereine: Ein farbenfrohes Fasnachtsfinale mit Guggenmusik soll den grossen Umzug am schmutzigen Donnerstag und somit die Emser Fasnacht abrunden. Ab 16 Uhr findet auf dem Schlosshügel anschliessend eine Kinderfasnacht statt.