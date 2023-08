Zwei Felsstürze erschüttern das Muotathal

Am Sonntag, 30. Juli, hat es im Gebiet Gwalpeten zuhinterst im Bisisthal im Kanton Schwyz zwei grosse Felsstürze gegeben. Das Gebiet grenzt an den Urner Boden. Beim ersten Ereignis am Morgen stürzten laut dem Führungsstab der Gemeinde Muotathal rund 150'000 Kubikmeter Fels ab. Beim zweiten am späteren Nachmittag folgten weitere 300'000 Kubikmeter. Gesamthaft seien somit mehr als eine Million Tonnen Fels zu Tal gefallen. Leserreporter konnten den Felsabbruch filmen.