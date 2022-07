In Arosa die Schweiz feiern

Nachmittagsprogramm am 1. August

Gestärkt mit einem traditionellen und reichhaltigen Frühstück, warten in Arosa zahlreiche Aktivitäten. Eine Wanderung auf dem Dörferweg Schanfigg, ein Besuch im Arosa Bärenland, tierische Unterhaltung auf dem Eichhörnliweg oder doch lieber eine Tour mit dem Mountainbike? Wem diese Aktivitäten zu unspektakulär sind empfiehlt Arosa Tourismus das Entenrennen. Ja richtig gelesen, in Arosa gibt es ein Entenrennen. Wenn in Arosa 1000 Gummienten vom Obersee zum Untersee für einen guten Zweck um den Sieg schwimmen, dann ist Rotary Entenrennen Zeit. Das Rennen startet um 16 Uhr beim Bootshaus am Obersee. Bis zum Start könnt ihr Entenzertifikate kaufen und gewinnen.

Kulinarik am Abend

Am Abend heissen euch zahlreiche Gastronomiebetriebe in und um Arosa zum 1. August Menü willkommen. Gestartet wird fast überall mit einem Willkommens Apéro bei idyllischem Abendlicht auf der Terrasse. Anschliessend warten traditionelle Gerichte. Die Plätze in den diversen Restaurants bucht ihr am besten im Vorfeld.

Bundesfeier zum Abschluss

Das Programm der traditionellen Bundesfeier am Abend startet um 20.45 Uhr. Beim Lampionumzug Richtung Sportplatz Ochsenbühl werden die teilnehmenden Kinder von den Glocken der beiden Kirchen begleitet. Für ein humorvolles Feuerwerk sorgt der Schweizer Komiker Joël von Mutzenbecher. Als Festredner tritt der waschechte Aroser Markus Lütscher auf. Der Landwirt und Parlamentarier wird seine Festrede unter dem Motto «Heimat, do bin i dahai» halten. Feierlich abgerundet wird der Abend mit der Nationalhymne, die wie in den vergangenen Jahren von Alexander Seidel dargeboten wird.