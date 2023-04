Bündner Wolf M237 möglicherweise in Ungarn gewildert

Nun ist das Tier möglicherweise in Ungarn gewildert worden. Das schreibt das Nachrichtenportal «20 Minuten» am Donnerstagmittag. Es beruft sich dabei auf die ungarische Nachrichtenseite «boon.hu». Dort heisst es, dass der weit gewanderte Wolf laut unbestätigten Informationen möglicherweise in Nordungarn von einem Jäger illegal erlegt wurde. Gegenüber dem Portal habe die Polizei bestätigt, dass Ermittlungen liefen.