Bündner Wolf M237 findet in Ungarn vermutlich den Tod

Der Jungwolf M237 lief in knapp zehn Monaten fast 2000 Kilometer weit bis an die slowakische Grenze. Dokumentiert ist dies, weil das Männchen aus dem Stagiasrudel bei Disentis ein GPS-Senderhalsband trägt. Es ist die weiteste Wanderung, die laut der Fachstelle Kora dokumentiert wurde. Doch jetzt ist das Tier mit grosser Wahrscheinlichkeit tot, wie das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Nahe der ungarisch-slowakischen Grenze wurde vor wenigen Tagen das Senderhalsband von M237 gefunden. Vom Tier fehlt laut Jagdamt aber jede Spur. «Gemäss ersten Informationen der ungarischen Behörden werden derzeit im Rahmen der Untersuchungen auch Hinweise auf eine mögliche Wilderei gesammelt», heisst es in der Mitteilung des Jagdamtes.