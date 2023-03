«Ein Grossteil der Schafe war trächtig»

So hat sich Silvia Kühne das Erwachen am 23. Februar nicht vorgestellt. Elf tote oder schwer verletzte Schafe, die vermutlich über Nacht von einem grösseren Hund angefallen wurden, sind keine Augenweide. Eines der attackierten Schafe bei der Grynau in Uznach nahe der Pumpwerkstrasse starb an Erschöpfung, zehn mussten erlöst werden.