Chamonna Tuoi bleibt im Winter zu

An der Ostflanke des Piz Buin Pitschen sind knapp eine Million Kubikmeter Fels in Bewegung. Wie es in einem breit abgestützten Fachbericht heisst, ist innerhalb der nächsten fünf Jahre ein grösserer Felssturz sehr wahrscheinlich. Wie die Gemeinde Scuol am Freitag mitteilte, stellen die abstürzenden Massen je nach Szenario und in Kombination mit winterlichen Verhältnissen eine Gefahr für die SAC-Hütte Chamonna Tuoi und ihre Besucher dar. Konkret sei das Gebäude durch die zu erwartende Druckwelle gefährdet. Nach Beurteilung der Gefahrenlage und Prüfung möglicher Überwachungsmassnahmen und in Rücksprache mit dem kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) habe die Gemeinde Scuol am Dienstag die Schliessung der Chamonna Tuoi verfügt. Im Weiteren sei auch ein entsprechendes Betriebs- und Nutzungsverbot erlassen worden. Wie die Gemeinde weiter schreibt, ist der Entscheid mit der regionalen SAC-Sektion besprochen worden. Gestützt werde die Schliessung auch vom Büro für Technische Geologie (BTG) und dem Schweizerischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF).