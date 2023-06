Studium für Lehrpersonen so beliebt wie noch nie

Für den Studienbeginn 2023/24 haben sich mehr angehende Studierende angemeldet als je zuvor, wie die Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) in einer Medienmitteilung schreibt. «Es ist erfreulich, dass im Zuge der angespannten Rekrutierungssituation in Graubünden sowie den umliegenden Kantonen mit den hohen Anmeldezahlen ein wesentlicher Beitrag geleistet werden kann, um den hohen Bedarf an Lehrpersonen in Zukunft decken zu können», sagt Gian-Paolo Curcio, Rektor der PHGR. Bisher hätten sich 249 Studierende angemeldet. Die Anmeldezahlen könnten sich bis zum Studienbeginn im September noch verändern.