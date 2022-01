Hirsch wird aus Wasserkanal gerettet

Am Sonntagnachmittag ist in Landquart ein Hirsch spektakulär gerettet worden. Eine Lesereporterin konnte die Rettung in einem Video festhalten. Der kapitale Sechzehnender sei in den Wasserkanal zur Papierfabrik geraten und konnte sich aus eigener Kraft retten. Dank rascher Hilfe von kantonaler Wildhut, der Jägerschaft und der Stützpunktfeuerwehr Landquart konnte das völlig erschöpfte Tier aus dem Wasser geborgen werden. Der künstliche Kanal werde immer wieder zur Todesfalle für Wild- und Haustiere. (so)