Hinter die Kulissen von Glarner Firmen schauen

Wie in der Horgenglarus die Hölzer ihre runde Form bekommen, wie das Elmer Wasser zu seinem Zitrusgeschmack kommt und wie in der Weseta Textil in Engi gewoben wird, erfährt man ebenfalls in der Industriespionage, wie Visit Glarnerland ausführt. Gesamthaft 17 Betriebe aus dem ganzen Glarnerland seien dabei und führten an ausgewählten Daten durch ihre Betriebe. Von hochmodern bis traditionell, von einem Ziger-Apéro bis zu einem Espresso-Test. (nen)