Higa feiert Comeback 

Damit ist aktuell noch unklar, ob die Stadthalle Chur AG nur vorübergehend in die Bresche springt oder ob sie nun dauerhaft Messen ausrichtet. In einem Interview hatte Marti im Juni aber auf die Frage, ob die Stadt nun als Messeveranstalterin auftritt, gesagt: «Nein. Wir versuchen aber, das Produkt am Leben zu erhalten, damit in Zukunft die Messen wieder mit einem Partner betrieben werden können. Wir möchten eigentlich auch in Zukunft als Vermieterin der Halle agieren.»