Keine Zeitung heute Mittwoch in den Briefkästen der Südostschweiz

Für einmal beginnt der Tag in der Südostschweiz ohne Zeitung. Wegen technischer Probleme in der Druckerei in Haag konnte die Mittwochausgabe nicht produziert werden, wie die Verantwortlichen von Somedia erklären. Betroffen sind folgende Titel der Südostschweiz: «Bündner Zeitung», «Bündner Tagblatt», «Glarner Nachrichten» und «Linth-Zeitung».

Aufgrund der Situation sind die digitalen Ausgaben der betroffenen Titel als Ersatzangebot frei zugänglich.

Hier kommt ihr direkt zu den E-Paper der betroffenen Zeitungen. Unten auf die gewünschte Ausgabe klicken und die Zeitung lesen.