Herbst in Sicht

Wie es heisst, war die Luft 2022 aber nicht nur warm, sondern oft auch sehr trocken. Dadurch habe es in den Nächten oft gut abgekühlt und es gab deutlich weniger Tropennächte als 2003. Dennoch zogen sich die hohen Temperaturen durch alle drei Sommermonate. Die erste Hitzewelle rollte Mitte Juni an, die zweite Mitte Juli. Das grosse Finale folgte Anfang August. In dieser Phase gab es auch die schweizweit höchste Temperatur des Sommers. Am 4. August stieg das Thermometer in Genf auf 38,3 Grad. Es gab einen Hitzetag nach dem anderen. Die Hitzemarke von 30 Grad wurde mehrmals geknackt.