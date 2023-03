600 Soldaten trainieren in der Ostschweiz

Das Gebirgsinfanteriebataillon 85 startet am Montag mit der Fahnenübernahme in Walenstadt offiziell in den diesjährigen Wiederholungskurs. Die Truppen des Glarner Bataillons sind während des Dienstes vom 13. bis zum 31. März laut Mitteilung an verschiedenen Standorten in der Ostschweiz stationiert: zwei Kompanien in der Region Mels, zwei Kompanien in Walenstadt und eine Kompanie auf der Wichlenalp im Glarnerland. Gesamthaft würden rund 600 Militärangehörige einrücken.