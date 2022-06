«Heidi» und «Vilan» sind die heimlichen Stars

«Heidi» schnauft schon, bevor sie in die Gänge kommt. Kein Wunder! Die Dampflok G3/4 11, die am Samstagmorgen vor dem Infrastrukturstützpunkt der Rhätischen Bahn (RhB) in Landquart steht, hat schon fast 120 Jahre auf dem Buckel. Unablässig stösst sie weisse Wolken aus. Als alle Gäste sitzen, ruckelt «Heidi» los. Vier Wagen zieht sie hinter sich her: zwei historische – mit Holzbänken – und zwei offene Aussichtswagen. Krosend hält die Loki nach einer kurzen Fahrt vor dem Güterumschlagzentrum der RhB.