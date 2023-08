Nach Hangrutsch in Braunwald: Evakuierte dürfen in ihre Häuser zurück

Schrecksekunden für fünf Bewohnerinnen und Bewohner zweier Liegenschaften in Braunwald. Am frühen Montagmorgen riss oberhalb des Hüttenbergs unerwartet das Wiesland auf. Der steile Hang kam auf einer Länge von rund 80 Metern ins Rutschen. Einige 100 Kubikmeter Material schlitterten in Richtung Tal. Es kam erst wieder an der bergseitigen Fassade eines Hauses zum Stillstand.